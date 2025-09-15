AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 kayıt yenileme tarihi

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) tarafından açıklanan 2025-2026 akademik takvimine göre kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 17 Ekim Cuma 2025 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecektir.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 2025-2026 KAYIT YENİLEME TARİHİ

