AÖF Sınav Giriş Belgesi nasıl alınır? | Anadolu Üniversitesi AÖF Dönem Sonu sınavı ne zaman? AÖF 2024-2025 Güz Dönemi dönem sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2024-2025 güz dönemi dönem sonu sınavı için sayılı saatler kaldı. Sınav öğrenci adaylar AÖF Sınav Giriş Belgesi nasıl alınır araştırmasını yaparken Güz Dönemi dönem sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. AÖF'te öğrenciler bir önceki sınavlarını 7-8 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Peki, AÖF Sınav Giriş Belgesi nasıl alınır? Anadolu Üniversitesi AÖF Dönem Sonu sınavı ne zaman? AÖF 2024-2025 Güz Dönemi dönem sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar!

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2024-2025 AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı için AÖF sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlandı. Final sınavına katılacak öğrenciler için yanlarında getirilmesi zorunlu olan sınav giriş belgesini öğrenciler AOS öğrenci ekranından ya da e-Devlet üzerinden temin edebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF DÖNEM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF 2024-2025 GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilecek.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'te bir öğrencinin derslerden başarılı olarak geçmesi için ders başarı puanın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanı ara sınavın yüzde 30'u ve dönem sonu sınavının yüzde 70'i alınıp toplanarak hesaplanır.