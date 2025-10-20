AÖF sınav tarihleri 2025-2026 — Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 akademik yılına ilişkin sınav tarihlerini kamuoyuna duyurdu. Güz ve Bahar dönemlerinde uygulanacak sınavlara yönelik genel takvim, öğrencilerin dönem içi hazırlıklarını ve çalışma programlarını oluşturabilmeleri için paylaşıldı. Açıköğretim sistemi kapsamında yürütülen bu sınavlar, Türkiye genelindeki binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor. Fakülte yönetimi, sınavların belirlenen tarihlerde yapılacağını ancak gerekli durumlarda takvimin güncellenebileceğini açıkladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınavı, güz dönemi dönem sonu sınavı, bahar dönemi ara sınavı ve bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı için sınav tarihlerini açıkladı. Aşağıda Güz ve Bahar dönemlerine ait ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri ile yaz okulu sınav tarihleri yer almaktadır. Resmî takvim Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır; öğrenciler kesin bilgi için üniversitenin resmi sayfasını takip etmelidir. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınavı, güz dönemi dönem sonu sınavı, bahar dönemi ara sınavı ve bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav tarihleri 2025-2026!
2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ
|Sınav Türü
|Sınav Tarihleri
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|06–07 Aralık 2025
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|17–18 Ocak 2026
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|04–05 Nisan 2026
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|09–10 Mayıs 2026
|Yaz Okulu Sınavı
|22 Ağustos 2026
Not: Yukarıdaki tarihler Anadolu Üniversitesi'nin resmi sınav takviminden alınmıştır. Sınav merkezleri, son tercih tarihleri ve ilan edilen takvimin ayrıntıları için Anadolu Üniversitesi AÖF Sınav Tarihleri sayfasını kontrol ediniz.
ANAHTAR TARİHLER VE HATIRLATMALAR
- Sınav merkezi tercihleri: Güz dönemi ara sınavına girmek isteyenlerin sınav merkezi tercihlerini duyuruda belirtilen tarihe kadar yapmaları gerekmektedir; ilgili son tarihler akademik takvimde belirtilir.
- Güz dönemi başlangıç / bitiş: 2025-2026 Güz dönemi 06 Ekim 2025’te başlar ve 18 Ocak 2026'da sona erer (15 hafta).
- Değişiklik ihtimali: Sınav tarihleri ulusal sınav programları (ör. ÖSYM) ve resmî durumlara göre güncellenebilir; son bilgiler için Anadolu Üniversitesi duyuruları takip edilmelidir.
SINAV KAYDI, MERKEZİ TERCİH VE SONUÇLAR
Sınav merkezi tercihi, sınav giriş belgeleri ve sonuç duyuruları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin çevrimiçi duyuru sisteminden yayımlanır. Öğrenciler kayıt yenileme, mazeret bildirimleri ve sınav kurallarına ilişkin güncellemeleri üniversitenin Açıköğretim sayfasından takip etmelidir.
SIKÇA SORULAN SORULAR
AÖF Güz Dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak?
Güz Dönemi Ara Sınavı 06–07 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. (Anadolu Üniversitesi resmî takvimi).
Güz Dönemi dönem sonu sınavı tarihleri nelerdir?
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17–18 Ocak 2026 tarihlerinde planlanmıştır.
Bahar dönemi sınavları hangi tarihlerde?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04–05 Nisan 2026; Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09–10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacaktır.
Sınav merkezimi nasıl seçebilirim?
Sınav merkezi tercihleri ve son tercih tarihleri akademik takvimde ve AÖF duyurularında yer alır; öğrenciler e-kayıt sisteminden tercihlerini yapmalıdır. Ayrıntılı rehber için Anadolu Üniversitesi duyurularını kontrol edin.
Tarihler değişebilir mi?
Evet. Sınav tarihleri, ulusal sınav takvimleri ve resmî düzenlemelere göre güncellenebilir. Son ve resmi bilgiler için Anadolu Üniversitesi AÖF duyuruları takip edilmelidir.