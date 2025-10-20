AÖF sınav tarihleri 2025-2026 — Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı için sınav tarihlerini açıkladı. Aşağıda Güz ve Bahar dönemlerine ait ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri ile yaz okulu sınav tarihleri yer almaktadır. Resmî takvim Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır; öğrenciler kesin bilgi için üniversitenin resmi sayfasını takip etmelidir. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi ara sınavı, güz dönemi dönem sonu sınavı, bahar dönemi ara sınavı ve bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman? İşte AÖF sınav tarihleri 2025-2026!