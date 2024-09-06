AÖF sınav tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2024-2025 eğitim döneminin başlamasıyla birlikte AÖF sınav tarihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. AÖF akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 Bahar, Güz Dönemi sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 Bahar, Güz Dönemi sınav takvimi...

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre sınavlar; Güz Dönemi Ara Sınavı 7-8 Aralık 2024, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025, Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-21 Nisan 2025, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025, Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF 2024-2025 BAHAR, GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 Bahar, Güz ve Yaz Dönemi sınav takvimi şu şekilde;

Güz Dönemi Ara Sınavı 7-8 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025

2024 AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Güz Döneminde yani birinci dönemde Güz Dönemi Ara Sınavı ve Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2023 AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 7-8 Aralık'ta, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025'te gerçekleşecek.

2025 AÖF Bahar Dönemi sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. 2025 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan'da, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs'ta gerçekleşecek.

2025 AÖF Yaz Dönemi sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 eğitim öğretim yılı Yaz Döneminde Yaz Okulu Sınavı olmak üzere bir adet sınav gerçekleştirecek. 2025 AÖF Yaz Dönemi Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025'te gerçekleşecek.