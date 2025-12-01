AÖF Sınavı Tarihi 2025 Aralık | AÖF Güz Dönemi Sınavı Ne Zaman? Sınav Giriş Belgesi Nereden Alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte, “AÖF sınavı ne zaman, AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?” soruları öğrenciler arasında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci gözünü resmi duyurulara çevirdi. Bu yazıda, 2025 Aralık AÖF vize sınav tarihleri, sınav saatleri ve giriş belgesi alma adımlarını tüm detaylarıyla bulabilirsiniz.

2025 AÖF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacaktır. Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde aynı anda uygulanacak sınavlar iki oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sabah oturumu: 09.30

09.30 Öğleden sonra oturumu: 14.00

Sınavlarda çoktan seçmeli, doğru-yanlış, açık uçlu ve kısa cevaplı soru türleri kullanılabilir. Her dersin sınav şekli farklı olduğundan, öğrencilerin sınav öncesi duyuruları dikkatli şekilde takip etmesi önerilir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre sınav giriş belgeleri 25 Kasım itibarıyla erişime açılmıştır. Öğrenciler sınava girecekleri il, ilçe, bina, salon ve sıra bilgilerini “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi” üzerinden görüntüleyebilmektedir.

AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı:

➡ https://aosogrenci.anadolu.edu.tr

Ayrıca sınav yeri sorgulama bağlantısı da paylaşılmıştır:

➡ Buraya Tıklayınız

Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı sınav günü mutlaka yanınızda bulunmalıdır. Fotoğrafsız belgeler geçersiz sayılacaktır.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2025-2026

Sınav Türü Sınav Tarihleri Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026 Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026 Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?

AÖF güz dönemi vize sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde iki oturum şeklinde yapılacaktır.

AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?

Sınav giriş belgesi, resmi AÖF öğrenci sistemi üzerinden https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden alınmaktadır.

AÖF sınav giriş belgesi çıktısı zorunlu mu?

Evet. Fotoğraflı sınava giriş belgesinin çıktısı sınav günü yanınızda bulunmalıdır.

AÖF sınavı saat kaçta başlıyor?

Sabah oturumu 09.30’da, öğleden sonra oturumu ise 14.00’te başlamaktadır.

Sınavlarda soru türleri neler?

Çoktan seçmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru-yanlış ve eşleştirme türlerinde sorular kullanılabilir.