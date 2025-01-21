AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? | 2025 AÖF Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ekranı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2024-2025 güz dönemi dönem sonu sınavı 18-19 Ocak'ta ülke genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleşti. Sınavın adından binlerce öğrenci ise 2025 AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı araştırması yaparak sınavdaki başarısını değerlendirmeye çalışıyor. Anadolu Üniversitesi merakla beklenen AÖF güz dönemi final soruları ve cevaplarını henüz yayınlamadı. Peki, 2025 AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı nerede yayınlanacak? İşte 2025 AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı ekranı!

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLADI MI?

18-19 Ocak'ta gerçekleşen Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 güz dönemi dönem sonu sınavı soru ve cevapları Fakülte tarafından bu hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

2025 AÖF SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI

AÖF soruları ve cevap anahtarı, Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya adresleri ve e-Kampüs portalı (https://ekampus.anadolu.edu.tr/) üzerinden duyurulacak. Soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişmek isteyen öğrenciler e-Kampüs ekranına öğrenci numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet bağlantısıyla giriş yapıp erişebilecekler.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ