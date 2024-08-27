AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF sınav sonuçları belli oldu!
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonucu sorgu ekranı sisteme girdi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı Sonuçları açıklandı.
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI
Öğrenciler, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebiliyor.
AÖF Yaz okulu sınav sonucunu öğrenmek için tıklayın.
AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ NEDİR
Açıköğretim sisteminde kayıtlı olan öğrencilerin kullandığı otomasyondur. Otomasyon içeriği;
- Öğrencinin sorumlu olduğu ders bilgileri
- Sınav sonuç ve not ortalama bilgisi
- Sınav merkezi,
- iletişim ve adres bilgisi güncelleme
- Sınav giriş belgelerinin verilmesi-görüntülenmesi
- Öğrenciye özel duyuruların paylaşılması
- Öğrenciye yönelik anketler
- Sınav sonuçlarına itirazların alınması ve sonuçların paylaşılması
- Staj başvuru ve staj takip işlemleri
- Sistem hakkında genel bilgilendirme, kılavuz vb. paylaşımı