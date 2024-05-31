AÖF yaz okulu sınavı, başvuruları ne zaman? | Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu sınavı tarihi

Anadolu Üniversitesi Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 Bahar Dönemi sonuna gelinmesiyle birlikte öğrenciler AÖF 2023-2024 yaz okulu sınavı ve başvuru tarihi araştırması yapmaya başladı.. AÖF'e kayıtlı birçok öğrencinin AÖF yaz okulu sınavı, başvuruları ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. Yayınlanan akademik takvim ile Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu sınavı tarihi belli oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu sınavı ve başvuruları tarihi!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2023-2024 bahar döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte AÖF yaz okulu sınavı ne zaman sorusunu gündeme getirdi. AÖF akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu sınavı tarihi de belli olmuştu. AÖF yaz okulu başvuruları önümüzdeki günlerde alınmaya başlanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu sınavı tarihi!

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 17 Ağustos Cumartesi 2024 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınav tarihi

Anadolu Üniversitesi AÖF akademik takvimiyle yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Bir gün sürecek AÖF yaz okulu sınav tarihi şu şekilde:

AÖF Yaz Okulu Sınavı: 17 Ağustos Cumartesi 2024

Yaz okulu sınav merkezi değişikliği

17 Ağustos 2024 tarihlerinde sınav merkezlerinde gerçekleşecek olan AÖF Bütünleme Sınavı için sınav merkezi tercihlerinde son günün ne zaman olduğu henüz duyurulmadı.

AÖF Yaz Okulu Başvuru Tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF 2023-2024 yaz okulu çevrimiçi ve yüz yüze başvuru tarihleri 1 Temmuz Pazartesi ile 5 Temmuz Cuma günleri arasında alınacak.