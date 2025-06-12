AÖF yaz okulu sınavı, başvuruları ne zaman? | Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 yaz okulu sınavı tarihi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 2024-2025 bahar döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte AÖF yaz okulu sınavı ne zaman sorusunu gündeme getirdi. AÖF akademik takviminin yayınlanmasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 yaz okulu sınavı tarihi de belli olmuştu. AÖF yaz okulu başvuruları önümüzdeki günlerde alınmaya başlanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 yaz okulu sınavı tarihi!

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamaya göre Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 16 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ

Anadolu Üniversitesi AÖF akademik takvimiyle yaz okulu sınav tarihleri belli oldu. Bir gün sürecek AÖF yaz okulu sınav tarihi şu şekilde:

AÖF Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos Cumartesi 2025

Yaz okulu sınav merkezi değişikliği

16 Ağustos 2025 tarihlerinde sınav merkezlerinde gerçekleşecek olan AÖF Bütünleme Sınavı için sınav merkezi tercihlerinde son günün ne zaman olduğu henüz duyurulmadı.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 yaz okulu çevrimiçi ve yüz yüze başvuru tarihleri 30 Haziran 2025 Pazartesi - 04 Temmuz 2025 Cuma günleri arasında alınacak.