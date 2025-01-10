AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme Tarihleri 2025 | AÖL 2. Dönem Kayıt Yenileme son gün ne zaman?

AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihlerinin son bulması için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasına sayılı günler kala pek çok Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) kayıtlı pek çok öğrenci AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman araştırmasını yaparak 2. dönem kayıtlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri!

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,

Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için MEB'in açıkladığı takvime göre AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri için son gün 5 Şubat 2025. İkinci dönem için kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin 5 Şubat'a kadar kayıtlarını yenilemesi bekleniyor.

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