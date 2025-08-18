AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL 4. dönem ek e-sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi ek sınavları, lise diplomasını tamamlayarak yükseköğretim hayallerine adım atmak isteyen öğrenciler için kritik bir fırsat sunuyor. Bu süreçte adayların özellikle kayıt, ücret yatırma, ders seçimi ve randevu takvimini dikkatle takip etmeleri gerekiyor. Her yıl binlerce öğrenci mezuniyet için ek sınavlara katılıyor ve bu sınavların düzenleniş biçimi, elektronik ortamda olmasıyla daha kolay bir erişim sağlıyor. Başvuru ve sınav sürecinde yapılan en küçük hata, adayın sınav hakkını kaybetmesine yol açabileceğinden, resmi duyuruların dikkatle takip edilmesi büyük önem taşıyor. Peki, AÖL ek sınav ne zaman? Ek sınava kimler katılabilir? E-sınav randevusu nasıl alınır? İşte Açık Öğretim Lisesi AÖL 4. dönem ek e-sınav tarihleri!

AÖL 4. DÖNEM EK SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 4. dönem ek sınavı 23 Ağustos–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek sınav, 81 ilde ve KKTC’de belirlenen e-Sınav merkezlerinde, elektronik ortamda (e-Sınav yöntemiyle) yapılacak.

EK SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Ek sınav hakkı, öncelikle üniversiteye kayıt hakkı elde etmiş fakat AÖL’den mezun olamamış öğrencilere tanınıyor.

2025 YKS, MSÜ veya YÖS sınavları sonucunda bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler,

Üniversitelerden kabul alan fakat mezuniyet şartını tamamlayamayan adaylar,

11–18 Ağustos 2025 tarihleri arasında katılım ücretini yatırıp kayıt ve ders seçimini yapan öğrenciler ek sınava girebilecek.

Ayrıca duyuru listesinde ismi olmayan ancak ilgili belgeleriyle halk eğitim merkezlerine başvuran adayların evrakları incelenecek ve uygun bulunanlara ek sınav katılım hakkı tanınacak.

EK SINAV DERS SEÇİMİ

Ek sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler için 2024/4 dönemi otomatik olarak oluşacak ve ders seçim ekranı açılacak. Öğrenciler, 18 Ağustos 2025 mesai bitimine kadar en fazla 12 ders seçebilecek.

E-SINAV RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ek sınava katılacak öğrencilerin 19–21 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar randevu almaları gerekiyor.

Randevular, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile ya da e-Devlet şifresi kullanılarak alınabilecek.