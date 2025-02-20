AÖL ne demek? AÖL'e kimler başvurabilir?

AÖL, Açık Öğretim Lisesi'nin kısaltması olup, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak uzaktan eğitim sistemiyle lise diploması almak isteyen öğrencilere yönelik bir eğitim modelidir.

Açık Öğretim Lisesi, örgün eğitim sistemine devam edemeyen veya lise eğitimini tamamlamak isteyen bireylere esnek öğrenme fırsatları sunar.

Dersler çevrim içi platformlar ve basılı materyaller aracılığıyla yürütülürken, sınavlar belirli dönemlerde merkezi olarak yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendi hızlarına göre derslerini tamamlayabilir ve mezuniyet için belirlenen kredi miktarına ulaştıklarında diploma almaya hak kazanırlar.

AÖL KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Açık Öğretim Lisesi, yaş ve mekan sınırlaması olmaksızın herkesin katılabileceği bir sistemdir. Ç

alışan bireyler, eğitimine ara vermek zorunda kalanlar veya örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler için büyük bir avantaj sağlar.

Aynı zamanda meslek sahibi olup lise diploması almak isteyenler de AÖL programından faydalanabilir.

Esnek ve bireysel öğrenme imkanı sunması nedeniyle, hem akademik hem de kişisel gelişim açısından önemli bir fırsattır.

Açık öğretim diploması, örgün eğitimle aynı değere sahiptir ve mezunlar üniversite sınavına girerek yükseköğrenimlerine devam edebilirler.