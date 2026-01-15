AÖL Sınav Sonuçları: 2025-2026 AÖL 1. Dönem Sınav Sonuç Tarihi Açıklandı

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için kritik bekleyiş başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınavlarına katılan binlerce aday, “AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi takvimle birlikte AÖL sonuç tarihi netlik kazandı. İşte açık lise sınav sonuçlarıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar.

AÖL SINAV SONUÇLARI GÜNDEMDE

Açık Öğretim Lisesi, örgün eğitime devam edemeyen ya da farklı nedenlerle eğitimini dışarıdan sürdürmek isteyen öğrenciler için önemli bir alternatif sunuyor. Bu nedenle AÖL sınav sonuçları, her dönem olduğu gibi 1. dönem sınavlarının ardından da yoğun ilgi görüyor.

20-21 Aralık tarihlerinde uygulanan AÖL 1. dönem sınavlarının ardından öğrenciler, başarı puanlarını ve ders geçme durumlarını öğrenmek için sonuç ekranına odaklandı.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sınavların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başladı ve sonuç tarihi resmi olarak duyuruldu.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak MEB’in belirlediği resmi takvime göre 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 Salı günü erişime açılacak.

Öğrenciler, belirtilen tarihten itibaren açık lise sınav sonuçlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇ TARİHİ ÖZETİ

Sınav Türü Tarih AÖL 1. Dönem Sınavları 20-21 Aralık AÖL 1. Dönem Sınav Sonuçları 20 Ocak 2026 Salı

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme sürecine çevriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin durumuna göre farklı tarihler belirledi.

e-Okul Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olmayan öğrenciler; 08 Ocak 2026 – 27 Ocak 2026 tarihleri arasında, mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

e-Okul Kaydı Olan Öğrenciler İçin

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrencilerin kayıt işlemleri ise, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından e-Okul’da 1. dönem dönem atlatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Bu öğrenciler, ilgili işlemlerin tamamlandığı tarihten 2 Şubat 2026 mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Hayır, AÖL 1. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 20 Ocak 2026 Salı günü erişime açılacak.

2025-2026 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman?

e-Okul kaydı olmayan öğrenciler için kayıtlar 08 Ocak – 27 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. e-Okul kaydı olan öğrenciler ise dönem atlatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 Şubat 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

AÖL sınavları hangi tarihte yapıldı?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde uygulandı.