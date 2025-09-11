AP'de Kirk için saygı duruşu talepleri reddedilen aşırı sağcılar masaları yumrukladı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), aşırı sağcı bir milletvekilinin, uğradığı suikast sonucu öldürülen ABD'li aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk için saygı duruşu talebinin reddedilmesi üzerine kargaşa çıktı.

AP'deki aşırı sağcı Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) grubu milletvekili Charlie Weimers, bir oturum sırasında söz alarak öldürülen Kirk'ten övgüyle bahsetti.

Weimers, "Siyasi şiddeti ve şiddeti kışkırtan söylemleri şiddetle kınamalıyız. Lütfen onun anısına benimle birlikte saygıyla eğilin ve dua edin" ifadelerini kullanarak milletvekillerini Kirk için saygı duruşuna davet etti.

Weimers'in ardından konuşan AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley ise saygı duruşu konusunu daha önce konuştuklarını ve AP Başkanı Roberta Metsola'nın buna izin vermediğini belirtti.

Bunun üzerine bazı milletvekilleri, Barley'in açıklamasına tepki göstererek seslerini yükseltti ve yaklaşık 20 saniye boyunca masalarına vurdu.

Protestoların sürmesi nedeniyle tekrar açıklama yapan Barley'in, Başkan Metsola'nın kararına uyacağını yinelemesinin ardından bazı milletvekilleri, bunu olumlu karşılayarak alkış tuttu.