AP'deki Sol gruptan, von der Leyen'in adaylığına tepki

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol grup, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için yarın güvenoyu yoklaması yapılacak Ursula von der Leyen'in yolsuzluğa karıştığı iddiaları gerekçesiyle adaylığını eleştirerek başkan seçilmemesi gerektiğini savundu.

AP'deki Sol grup, X hesabından, AB Adalet Divanı'nın "von der Leyen yönetiminin Kovid-19 aşı anlaşmalarında şeffaf davranmadığı" kararına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Divan'ın aldığı kararla von der Leyen'in görev süresince şeffaflığı sağlama konusunda "başarısızlığını ifşa ettiği" yorumu yapılarak, "AB, gizli anlaşmaları değil kamu yararını savunan bir başkanı hak ediyor." ifadesine yer verildi.

Grubun paylaştığı görselde von der Leyen'in fotoğrafının üstünde "Ursula von der yalan söylüyor" ibaresi kullanıldı.

Sol grup mensubu milletvekili Jonas Sjöstedt, sosyal medya paylaşımında, alınan kararın "von der Leyen'in AB Komisyonu başkanlığına neden uygun olmadığının çeşitli nedenlerinden biri olduğunu" belirtti.