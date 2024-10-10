AP, Gaziantep'teki üniversitenin hibesini kesti: Gerekçe 'Hamas'a destek'

Avrupa Parlamentosu, Hamas’a destek verdiği iddiasıyla Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne verdiği 250 bin euroluk hibeyi iptal etti.

Gazete Duvar'dan Bahri Uçar'ın haberine göre, Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyeleri, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şeymus Demir’in Hamas lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapmasını gerekçe göstererek üniversitenin Erasmus Programı ve 250 bin euroluk hibe programından çıkarılması için başvuru yaptı.

Parlamentoda yapılan görüşmelerin ardından GİBTÜ ile ilgili karar çıktı. GİBTÜ, 250 bin euroluk hibe programından çıkarıldı.

Sağcı AP üyesi Fabrice Leggeri, GİBTÜ ile ile ilgili kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Leggeri yaptığı açıklamada, "Hamas'a destek veren Gaziantep Türk Üniversitesi'ne verilen 250 bin avroluk hibe, müdahalelerimiz sayesinde nihayet bugün geri çekildi. Peki daha kaç skandal hâlâ gözden kaçıyor? Artık Avrupa Komisyonu'nun gözlerini açmasının ve Avrupalıların parasının barbarlığı finanse etmeyi bırakmasının zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

L’UE continue de fermer les yeux sur son financement indirect du terrorisme islamiste, et la Commission ment en niant l’évidence !



Grâce à nos interventions, la subvention de 250 000 euros accordée à l’université turque de Gaziantep, qui soutient le Hamas, a finalement été… pic.twitter.com/MotKuRIDQ4 — Fabrice Leggeri (@FabriceLeggeri) October 10, 2024

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) yetkilileri, AP'nin kararına ilişkin ise resmi açıklama yapılmayacağını, süreci YÖK ve Dışişleri Bakanlığı ile birlikte takip ettiklerini belirtti.

Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin hibe projesi geçtiğimiz eylül ayında kabul edilmişti.