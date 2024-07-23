AP: Harris, başkan adayı olmak için yeterli sayıda Demokrat delegenin desteğine sahip

Associated Press (AP) haber ajansının yaptığı ankette, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris'in, partisinin adayı olabilmek için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini aldığı görüldü.

AP'nin düzenlediği ankette, Harris'in dün gece itibarıyla mevcut parti kurallarına göre aday olabilmesi için ilk oylamada kazanması gereken 1976 delegeden çok daha fazlasının desteğine sahip olduğu ortaya çıktı.

AP tarafından ulaşılan delegelerden hiçbiri başka bir adayın ismini vermedi. Anket sonuçlarının kesin olmadığı ve sonuçların değişebileceği vurgulandı.