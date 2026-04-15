AP: İran ve ABD arasındaki ateşkes uzatılacak

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta savaş açmasından 40 gün sonra ateşkes ilan edildi. İlk aşamada iki hafta sürmesi planlana ateşkes görüşmelerinin ilk faslında ABD ve İran heyetleri arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

Ateşkes görüşmelerinin perşembe günü devam etmesi beklenirken Associated Press (AP), ateşkesin uzatılması için tarafların anlaştığını dile getirdi.

AP'ye bilgi veren yetkililer, ateşkesin uzatılmasıyla diplomatik müzakerelerin derinleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesi için arabulucuların üzerinde çalıştığı üç temel ihtilaf noktası bulunuyordu: İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı ve savaş tazminatları. Ateşkes, uzatılmaması halinde 21 Nisan'da sona erecek.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, ABC News'e verdiği demeçte Önümüzdeki iki gün boyunca muhteşem olaylara tanık olacaksınız” dedi ve 21 Nisan'da sona erecek iki haftalık ateşkesi uzatmanın gerekli olmayacağını düşündüğünü ekledi.