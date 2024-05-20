AP Milletvekili Daly ve AP milletvekili adayı Rigo, Filistin için uluslararası çözüm istedi

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı Milletvekili Clare Daly ve AP milletvekili adayı Karin De Rigo, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sonlandıracak bir çözüm için uluslararası çabaya gerek duyulduğunu, sınırlar ötesi bir mücadele gerektiğini kaydetti.

AA muhabirine konuşan Daly ve Rigo, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ve bu saldırıların durdurulabilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Kendisinin Filistin halkını destekleyen güçlü seslerden biri olmasını doğru zamanda doğru yerde bulunmasına bağlayan Daly, "İrlanda halkı, daha önce de işgal altında bulunmuş bir ülke olarak Filistin halkının nesillerdir sürdürdüğü mücadelesinin farkında." dedi.

Rigo, Almanya yönetiminin Filistin destekçilerine yönelik ırkçı tavrının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Filistin'in yanında olmak özgürlüğün yanında olmaktır. Onların özgürlük mücadelesini desteklemek kendimizi özgürleştirmektir." dedi.