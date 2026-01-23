AP Raportörü Amor: "Ahmet Özer’e verilen ceza barış süreci için endişe verici"

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e verilen hapis cezasını eleştirerek, kararın CHP’ye yönelik bir kampanyanın parçası olduğunu ve "barış süreci" konusunda endişe yarattığını söyledi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk yargısı acımasız bir baskı makinesidir. Esenyurt'un Kürt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör suçlamasıyla 6 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Bu, ana muhalefet partisi CHP'ye karşı yürütülen kampanyanın bir parçası olmakla birlikte, hükümetin 'barış süreci' konusundaki samimiyeti hakkında da endişe verici bir sinyal niteliğindedir" ifadelerini kullandı.