AP raporunda nefret söylemi vurgusu

Avrupa Konseyi’ne bağlı Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunda, "Medyada Aleviler, çeşitli gayrimüslim gruplar ve Kürtler gibi dini ve etnik azınlıklara, mülteci ve göçmenlere, LGBTİ+ bireylere yönelik nefret söylemi yaygın" saptamasına yer verildi. Raporda ayrıca, nefret söyleminin özellikle seçim dönemlerinde yaygınlaştığı belirtilerek, "Türkiye'de Mayıs 2023'te yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, iki ana siyasi parti ülkedeki Suriyelileri sıklıkla hedef alan ayrımcı söylemler kullanmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

21 Kasım 2024 tarihine kadar olan durumu kapsayan Avrupa Konseyi’ne bağlı Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun (ECRI) Türkiye raporunun özet bölümünde, Türkiye hakkındaki beşinci raporunun 30 Haziran 2016 tarihinde kabul edilmesinden bu yana, bir dizi alanda ilerleme kaydedildiği belirtildi. Raporda, kaydedilen ilerlemeye rağmen bazı hususların endişe yarattığı ifade edildi. Raporda, “Medyada Aleviler, çeşitli gayrimüslim gruplar ve Kürtler gibi dini ve etnik azınlıklara, mülteci ve göçmenlere, LGBTİ’lere yönelik nefret söylemi yaygın” saptamasına yer verildi.

Raporda Türkiyeli yetkililerin değerlendirmelerine de yer verildi. Yetkililer, "raporun nesnel ve somut olgularla yeterince desteklenmeyen iddiaların yanı sıra, münferit olayları abartılı suçlamalarla ayrımcılık yasağının ihlali gibi gösteren yorumlar” içerdiği, “Türkiye'nin anayasal sistemi, ‘dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin’ tüm bireylerin kanun önünde eşitliğine dayandığı" iddia etti.

Yetkililer, nefret söylemi ve nefret motivasyonlu şiddet ile ilgili bölümde yer verilen açıklamalara dair de "bağlamından kopartıldığını" belirterek, “Polise güven eksikliği’ iddiası, nefret suçu mağdurlarını vakalarını bildirmemeleri konusunda yanlış yönlendirme riski taşımaktadır ve bu nedenle kabul edilemez. Kolluk birimlerine intikal eden ayrımcılık ve nefret suçu iddialarına ilişkin tüm ihbar ve şikayetlerle ilgili inceleme ve soruşturmalar, yetkili Cumhuriyet savcılıklarının emir ve talimatları doğrultusunda adli kolluk birimlerince eksiksiz olarak yerine getirilmektedir’’ ifadelerine yer verildi.