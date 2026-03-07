AP: Rusya, İran'a ABD hedeflerine dair istihbarat verdi

Associated Press’in (AP) aktardığına göre ABD istihbaratına yakın iki yetkili, Rusya’nın İran’a bölgede bulunan Amerikan askeri hedeflerine ilişkin bazı bilgiler sağladığını iddia etti. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, söz konusu bilgilerin İran’ın, ABD'nin Basra Körfezi’ndeki müttefiklerine ve savaş gemileri, askeri üsler gibi ABD varlıklarına yönelik olası saldırılarında kullanılabilecek nitelikte olduğunu ileri sürdü.

"DOLAYLI MÜDAHALE"

AP’ye konuşan yetkililer, ABD istihbaratının Rusya’nın İran’a sağladığı bilgilerin nasıl kullanılacağına dair doğrudan bir yönlendirme yaptığına ilişkin herhangi bir bulguya ulaşmadığını da vurguladı. Buna rağmen gelişme, Moskova’nın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşa dolaylı biçimde müdahil olabileceğine dair ilk işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Rusya, İran’ın nükleer programı ve Orta Doğu’da Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi silahlı gruplarla olan ilişkileri nedeniyle uzun süredir Batı tarafından tecrit edilen Tahran yönetimiyle yakın diplomatik ve askeri ilişkiler sürdüren az sayıdaki ülkeden biri olarak biliniyor.

"TRUMP SORUYA TEPKİ GÖSTERDİ"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray’da düzenlenen bir toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken konuyla ilgili bir soru yönelten gazeteciye sert tepki gösterdiği de ifade edildi.

Trump, gündemin üniversite sporlarında öğrenci sporculara yapılacak ödemeler olduğunu belirterek soruyu yanıtlamaktan kaçındı.