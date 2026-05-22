AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor'dan CHP’ye destek mesajı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP Genel Başkan Özgür Özel ve CHP üyeleriyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, Avrupa Birliği’ndeki birçok siyasi partinin de “demokratik bir Türkiye” için CHP’nin yanında durduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Amor, "Bu zor zamanlarda, tüm CHP üyelerine ve özellikle meşru seçilmiş lideri Özgür Özel'e, onların cesaret ve direnişinin sembolü olarak tam dayanışmamı ve desteğimi ifade ediyorum" dedi.

Amor, "Avrupa Birliği'ndeki pek çok siyasi parti, hepimiz demokratik bir Türkiye için durduğumuz gibi, sizinle birlikte duruyor" ifadelerini kullandı.