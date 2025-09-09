AP Türkiye Raportörü Amor: Türkiye'de demokrasiye yönelik baskı, acımasız ve ne yazık ki sofistike bir mekanizma

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla başlayan sürece ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Amor, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de demokrasiye yönelik baskı, acımasız ve ne yazık ki sofistike bir mekanizma: bir mahkeme, bir siyasi partinin başkanlığını kimin üstleneceğine gayri meşru bir şekilde karar veriyor; göz yaşartıcı gaz kullandıktan sonra, çevik kuvvet polisi sahtekarı koruyor; tüm gösteriler günlerce yasaklanıyor ve sosyal ağlar kısıtlanıyor. Bu gerçeküstü bir durum."