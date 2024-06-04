AP Türkiye Raportörü Sánchez Amor'dan kayyum açıklaması: Halkın iradesi yok sayıldı

AP Türkiye Daimi Raportörü Sánchez Amor, Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış'ın gözaltına alınarak yerine kayyum atanmasının 'demokratik ilkelere açık bir saldırı' olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sánchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve yeniden başlıyor: DEM Parti'nin seçilmiş Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı ve Valilik'ten yerine kayyım atandı. Demokratik ilkelere apaçık bir saldırı ve halkın iradesini topyekun bir yok sayış: Katılımın yeniden canlanmasına yönelik her umudu yok etmenin hükümet için en hızlı yolu" değerlendirmesinde bulundu.