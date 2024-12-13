AP Türkiye Raportörü Sanchez, DEM Parti'yi ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez ve beraberindeki heyet Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret etti.

DEM Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede DEM Parti'den Eş BaşkanlarıTülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra Ebru Günay ve Berdan Öztürk ile yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Devrim Demir ve Ahmet Türk, Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük, Halfeti Belediyesi Eş Başkanları Saniye Bayram ve Mehmet Karayılan yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sunulan raporda, AKP-MHP iktidarının 30 Mart 2014, 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024’te HDP ve DEM Parti tarafından kazanılan belediyelere usulsüz bir şekilde atadığı kayyumlar listelendi.

Görüşmede Türkiye'deki güncel siyasi gelişmeler bağlamında kayyum politikaları, tutuklu siyasetçilerin durumu, AİHM kararlarının uygulanmaması ve Kürt sorununun çözümü gibi konular konuşuldu.