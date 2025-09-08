AP üyesi Nardella'dan CHP ablukasına tepki
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına bir tepki de Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella'dan geldi. Nardella, Türkiye'de CHP'ye karşı yaşananlar çok ciddi. Siyaset mahkemelerle veya polis gücüyle etkisiz kılınamaz" dedi.
CHP İl Başkanlığı'nın polis ablukasına alınmasına Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella'dan da tepki geldi.
İtalyan siyasetçi ve eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, sosyal medya paylaşımında CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis kuşatmasına alınmasını eleştirdi.
''CHP'YE YAPILANLAR ÇOK CİDDİ"
Nardella, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de CHP'ye karşı yapılanlar çok ciddi. Demokratik muhalefet tutuklamalar, komiserler ve parti merkezlerinin kuşatılmasıyla karşı karşıya kalıyor.
Siyaset, mahkemelerle veya polis gücüyle etkisiz kılınamaz.
Özgürlüğü, demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarını ve Türk vatandaşlarının özgür ve meşru muhalefet hakkını savunuyoruz"
Quanto sta accadendo in Turchia contro il CHP è gravissimo.— Dario Nardella (@DarioNardella) September 7, 2025
L’opposizione democratica viene colpita con arresti, commissariamenti e assedi alle sedi di partito.
La politica non si cancella nei tribunali né con la forza di polizia.
Difendiamo la libertà, i sindaci… pic.twitter.com/XsKWaySzif