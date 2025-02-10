Apar topar yıkıma tepki: Peşkeşe izin vermeyeceğiz

İstanbul Ümraniye’de işçi ve emeklilerin yoğun olarak yaşadığı, rezerv alanı ilan edilen Topağacı Mahallesi’ndeki evlerin bazılarının yıkımı dün başladı.

Yapılmak istenen kentsel dönüşümün büyük hak kayıplarına yol açacağını belirterek hukuki süreci başlatan mahalleli, yıkıma tepki göstererek ‘‘Belirsizliklerle dolu bir süreç yaşanırken hukuki süreç devam ederken apar topar yıkım neden? Gerekirse davamızı AİHM'e taşıyacağız, evlerimizden çıkmayacağız" dedi.

2B (orman niteliğinde olmayan alanlar) arazisi üzerinde olan ve yaklaşık 10 yıl önce paralarını ödeyerek tapularını alan, vergilerini ödeyen mahalleli, ardından kentsel dönüşüm süreci ile karşı karşıya kaldı.

Yaşananları anlatan mahalleli, 5 yıl sonra AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin mahalleye geldiğini ve "Burası kentsel dönüşüme giriyor. Size yüzde 45 veriyoruz' diyerek önlerine muvafakatname koyduğunu anlattı.

Mahalleli, "Herhangi bir hak kaybımız yoktu ve pek çoğumuz bunu imzaladık. Ancak 2.5 yıl kadar herhangi bir inşaat başlamadı, bir çivi bile çakılmadı. Yaklaşık 10 önce belediye mahalleye giderek ofis açtı" ifadelerini kullandı.

Mahalleli, yaşananları şu şekilde anlattı:

"Bizler '2,5 yıl önce sözleşme imzaladık, neyin sözleşmesi. Önceki imzaladığımız sözleşme ne oldu?' diye sorduk. Bizlere 'Ümraniye Belediyesi burayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devretti, bakanlık eski sözleşmeleri kabul etmiyor, tekrar sözleşme yapılacak. Burada okuyup imzalayın’ denildi. Buradaki insanların yarısından çoğu 60 yaş üstü, okuma yazma bile bilmiyor, teknik terimleri anlamaları mümkün değil. Sözleşmede ciddi hak kaybı kayıpları vardı ve hukuki süreç başladı."

"YIKILAN EVLERDEN TUĞLA ÖRNEĞİ ALIYORLAR"

Hukuki süreç tamamiyle sonuçlanmadan bu sabah yıkımın başlaması halkın tepkisine neden oldu.

Halk "Yıkılan evlerden, gecekondulardan tuğla örneği alıyorlar. Muhtemelen test edip diyeyecekler ki 'Biz bunları test ettik, evler depreme dayanıksız' diyeceker. Fakat bunların bu örnekleri daha sözleşmeleri getirmeden önce alıp incelemeleri gerekiyordu. Biz burada bu evleri asla yıktırmayacağız, burayı yapamayacaklar, onlara peşkeş çektirmeyeceğiz" dedi.