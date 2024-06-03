Apartman boşluğuna düşen köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı

Hatay’ın Hassa ilçesinde apartman boşluğuna düşen köpeğin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar yürekleri ısıttı.

Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde bir köpek apartman boşluğuna düştü. Apartman boşluğundan ses geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, apartman boşluğuna düşen köpeği merdiven yarımıyla kurtardı. Yürekleri ısıtan kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ekipler tarafından kurtarılan köpek doğal yaşam alanına bırakıldı.