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Apartman dairesi yandı

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 16:47
  • Giriş: 10.03.2025 16:47
  • Güncelleme: 10.03.2025 16:47
Kaynak: DHA
Apartman dairesi yandı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da 5 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarayatik Mahallesi Dede Nusret Sokak’taki 5 katlı bir binanın 4’üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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