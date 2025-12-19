Apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Barış YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Yıldırım ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında içeride mahsur kalıp yaralanan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi’nde bir apartmanın 2’nci katındaki dairede saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın yükseldiği dairenin camını kırarak içeri girdi. Ekipler tarafından kurtarılan ve yaralandığı belirlenen kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

