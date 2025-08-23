Apartman dairesinde çıkan yangında baba ve iki kızı yaralandı

Mehmetcan ARSLAN /ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında baba Rafet Eroğlu ile kızları Edanur ve Ela Eroğlu'nun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçenin Çobaneşme Mahallesi Piyade Sokak üzerindeki dört katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, Rafet Eroğlu ile kızları Edanur ve Ela Eroğlu, maket yapmak için mutfakta bulundukları sırada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile önce kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Alevlerin büyümesi üzerine aile 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan baba ve kızları evden çıkartıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından tedavileri için Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI