Apartman dairesinde çıkan yangında tüp patladı: 1 yaralı

Kırıkkale’de bir apartman dairesinde çıkan yangın sırasında piknik tüpü patladı, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Merkez ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 1384. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3’üncü katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, mutfakta bulunan piknik tüpünün patlamasına yol açtı. Patlamayla birlikte mahallede kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen A.K. (32) hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Evin büyük bir bölümünde ise maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.