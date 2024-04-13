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Apartman dairesinde korkutan yangın

Ajans Haberleri
  • 13.04.2024 13:42
  • Giriş: 13.04.2024 13:42
  • Güncelleme: 13.04.2024 13:43
Kaynak: İHA
Apartman dairesinde korkutan yangın

Çankırı’da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, İl merkezinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. 

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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