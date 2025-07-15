Apartman merdiveninde bir kişi ölü bulundu

Eskişehir’de apartman merdivenlerinde bir kişi ölü bulundu.

Olay, Güllük Mahallesi Kırımlıer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apartman sakinleri, bir şahsın merdivenlerde hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. Vdurumu 112 Acil Servis’e bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın ölümü, belediye tabibi tarafından yapılan incelemenin ardından şüpheli olarak değerlendirildi. Ekiplerce, Irak uyruklu olduğu belirlenen Sarmad Haydar Fadhıl A. isimli 41 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.