Apartman yöneticisi “Evde tiyatro yapamazsın” diyerek evi bastı: Sahneye Mahmut Tanal çıktı

Tiyatro sanatçısı Metin Zakoğlu’nun evinde düzenlediği özel tiyatro gösterisine yapılan müdahale yargıya taşındı.

Üç yıl önce, “evinde tiyatro yapıyor” gerekçesiyle Zakoğlu’nun evine izinsiz giren ve bu anları görüntülü şekilde başkalarıyla paylaşarak apartman yönetici olduğunu belirten kişi, hapis cezası ile cezalandırıldı.

Eve izinsiz giren apartman yöneticisine Zakoğlu ile birlikte müdahale edenlerden birinin de CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal olması dikkat çekti.

Apartman yöneticisi “Evde tiyatro yapamazsın” diyerek evi bastı: Sahneye Mahmut Tanal çıktıhttps://t.co/OPgDrC7tKa pic.twitter.com/GQXmncncTC — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 14, 2025

Zakoğlu, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararı duyurdu.

Zakoğlu şunları kaydetti:

"Bundan üç sene önce 'evimde tiyatro yapıyorum' diye evimi basan ve bizi görüntülü aradığı kişiye gösteren, ısrarla evimden çıkmasını istediğimiz halde çıkmayan bu mahlukat bugün itibariyle hapis cezası ile cezalandırıldı. Kendini apartman yöneticisi olarak gösterip 'Ben adaleti sağlamak için girdim' diyecek kadar kendinden geçmiş bu çirkinliğe HUKUK acımadı.

Bir daha haneme tecavüze yeltenen, tiyatromu veya evimi basmaya kalkışan bu zihniyet, 15 sene ile yargılanabileceğini ve sonucunda da hapis cezası alabileceğini bu sayede öğrenmiş oldu."

MAHMUT TANAL TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın gündeme gelmesinin ardından, bir sosyal medya kullancısına yanıt veren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal şunları söyledi:

"Tiyatro sanatçısı Metin Zakoğlu, evinde tiyatro yapan, sanatı yaşam alanına taşıyan bir sanatçıdır. Ancak oyun sırasında, bina yöneticisi elinde kamera ile izinsiz şekilde eve girerek 'evde tiyatro yapamazsın' diyerek baskın yapmıştır. Tiyatro gösterisini izlerken bu hukuk dışı müdahaleye karşı 'Bu şekilde kayıt yapamazsınız' diyerek tepki gösterdim. Konut dokunulmazlığına, özel hayatın gizliliğine ve sanat özgürlüğüne yapılan bu saldırıya karşı Metin Zakoğlu gerekli hukuki başvuruyu yaparak şikayetçi olmuştur. Ortada başka bir durum yoktur! Hayatım şeffaftır, duruşum nettir! Bu olay bireysel bir mesele değil, toplumsal bir sorundur: Sanata, özel yaşama ve ifade özgürlüğüne tahammülsüzlük! Kimse hukuku kendi eliyle uygulayamaz. Konut dokunulmazlığı Anayasa teminatı altındadır! Sanat düşmanlığına, özel hayat ihlallerine ve keyfi müdahalelere karşı susmayacağız. Sanat özgürdür, evlerimiz de!"