Apartmandaki kötü kokunun sebebi ’bozuk et’ çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmandan gelen kötü koku üzerine komşularının hayatından endişe duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, kokunun nedeni arıza yapan buzdolabındaki ’bozuk et’ çıktı.

Olay, Cuma Mahallesi 202 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandan ağır bir kokuyu fark eden vatandaşlar kokunun sebebini araştırmaya başladı. Apartman sakinleri kokunun ikinci kattaki Hüseyin Korkmaz’a ait dairenin kapı önünde yoğunlaştığını fark etti. Korkmaz ve ailesinin hayatından endişe duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri polis nezaretinde eve balkondan girmek için hazırlık yapmaya başladı. Ekiplerin eve girmek için hazırlandığı esnada tesadüfen oradan geçmekte olan ev sahibi Hüseyin Korkmaz’ın kardeşi Ali Korkmaz da apartmanın önüne geldi.



Ekipler balkondan eve girdi

Evde olmadığını kardeşi ve ailesinin kısa bir süre önce Kuşadası’na gittiklerini söyleyerek telefonla ev sahibi kardeşini aradı. Telefonda ev sahibi Korkmaz evde kimsenin olmadığını ve evden gelen kötü kokunun buzdolabından gelebileceğini söyledi. Ali Korkmaz, ekiplere durumu anlatarak onları kokunun nedenine ikna etmeye çalıştı. Ancak polis ekipleri görev sorumlulukları gereği itfaiye ekipleri eşliğinde balkona uzatılan merdiven aracılığıyla evin balkonuna çıkarak içeri girdi. Evde yapılan araştırmalarda apartmandaki kokunun buzdolabının arıza yapması nedeniyle içinde bulunan etlerin bozulması sonucu ortaya çıktığını tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı.



Gün boyu süren koku bizi endişelendirdi"

Apartman sakinlerinden Aytaç Kaya, "Apartmanda bugün ağır bir kötü koku peydah oldu. Sabahtan beri bu koku vardı ama kanalizasyon kaynaklı olabileceğini düşünerek çok önemsememiştik ama akşam saatlerinde de devam edince ihbarda bulunma gereği duyduk. Ekipler geldiler baktılar. Dolap bozulmuş içerisindeki malzemeler ve etler çürümüş. Komşularımızın hayati durumları için endişelenmiştik ama şükür kötü bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı.