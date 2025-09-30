Apartmanı davasında müteahhit için bilinçli taksirden ceza istendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bulunan Özyurt Apartmanı depremin ilk dakikalarında yıkıldı. Binada yaşayan Havva Özyurt hayatını kaybederken, Alaaddin Özyurt saatler sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Hayatını kaybeden Havva Özyurt'un kızı Kübra Özyurt'un şikayeti üzerine Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müteahhit Şakir Tahiroğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporuna göre, dönemin Antakya Belediye Başkanı'nın da asli kusurlu olduğu belirtildi. Ancak belediye başkanı hakkında herhangi bir dava açılmadı.

Davanın ikinci duruşması bugün Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada cumhuriyet savcısı, müteahhit Şakir Tahiroğlu'nun "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"KAYBETTİKLERİMİZ İÇİN, ADALET MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Müşteki avukatları Hasan Tatar ve Hüseyin Cihat Açıkalın, mahkeme sürecini şöyle değerlendirdi:

"Dosyada yer alan bilirkişi raporunda, yalnızca müteahhit olan sanığın değil, her dereceden kamu görevlilerinin de sorumluluklarının bulunduğu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, kamu görevlilerinin davaya dahil edilerek yargılamanın genişletilmesi yönündeki talebimiz gerekçesiz reddedilmiştir. Ayrıca, davanın 'olası kast' kapsamında sürdürülmesi yönündeki talebimize rağmen, iddia makamı sanığın suçlu olduğunu kabul etmekle birlikte, yalnızca 'bilinçli taksir' hükümlerine göre cezalandırılması yönünde mütalaa sunmuştur.

Sanık ve vekilinin savunmalarını yapmaları için duruşma 18 Kasım 2025 tarihinde, saat 09.45'te devam edecektir. Büyük olasılıkla üçüncü celsede karar verilecektir. Adaletin yalnızca eksiksiz bir hesaplaşma ile sağlanabileceğini bir kez daha hatırlatıyor; hem kamu görevlilerinin hem de tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini yineliyoruz. Annemiz için, kaybettiklerimiz için, adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz."

"KAMU GÖREVLİLERİNİN DE YARGILANMASINI UMUT EDİYORUM"

Depremde annesini kaybeden Kübra Özyurt ise şöyle konuştu:

"Adalet talebimizi, annem ve depremde kaybettiğimiz tüm sevdiklerimiz için yükseltmeye devam edeceğiz. Bu mücadele yalnızca kişisel bir adalet arayışı değil, aynı zamanda deprem gerçeğini açığa çıkarma ve tarihe bir bellek bırakma çabasıdır. Üçüncü duruşmada verilecek kararın 'olası kast' yönünde olmasını ve kamu görevlilerinin de yargılanmasına dair soruşturma izni verilmesini umut ediyorum. Annem için verdiğim adalet mücadelesi, en temel hak ve en büyük temennimdir."