Apartmanın 3. katındaki yangın ekipler tarafından söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 3. katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan ve hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı boş apartmanın 3. katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.