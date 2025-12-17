Apartmanın bahçesine uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı; kaza kamerada

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta kaldırıma çarpıp 2 metreden apartman bahçesine uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Köseoğlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Y. yönetimindeki 06 DNH 14 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp yaklaşık 2 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu. Kazada sürücü ile yanındaki B.Ç.Ş., M.Ç. ve N.E.V. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

