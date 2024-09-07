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Apartmanın çatısındaki mangal dumanı 7 itfaiye aracını alarma geçirdi

Antalya’da 7 katlı bir apartmanın çatı katından çıkan dumanlar itfaiyeyi harekete geçirdi. İki istasyondan 7 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi, ancak dumanların mangaldan kaynaklandığı anlaşıldı.

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 23:28
  • Giriş: 07.09.2024 23:28
  • Güncelleme: 07.09.2024 23:29
Kaynak: İHA
Apartmanın çatısındaki mangal dumanı 7 itfaiye aracını alarma geçirdi


Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda saat 19.00 sıralarında 7 katlı bir apartmanın çatı katından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın ihtimaline karşı iki farklı itfaiye istasyonundan toplam 7 itfaiye aracı bölgeye gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanın çatı katında dumanların kaynağını araştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda dumanların, çatı katında yakılan mangaldan çıktığı anlaşıldı. Olay, çevredeki vatandaşlarda merak uyandırdı. Kısa süre sonra ekipler normale dönerek olay yerinden ayrıldı.

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