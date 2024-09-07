Apartmanın çatısındaki mangal dumanı 7 itfaiye aracını alarma geçirdi



Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda saat 19.00 sıralarında 7 katlı bir apartmanın çatı katından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın ihtimaline karşı iki farklı itfaiye istasyonundan toplam 7 itfaiye aracı bölgeye gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, apartmanın çatı katında dumanların kaynağını araştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda dumanların, çatı katında yakılan mangaldan çıktığı anlaşıldı. Olay, çevredeki vatandaşlarda merak uyandırdı. Kısa süre sonra ekipler normale dönerek olay yerinden ayrıldı.