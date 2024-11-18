APEC zirvesinde Trump gölgesi

Dış Haberler

ABD’de ikinci başkanlık dönemine hazırlanan Donald Trump’ın korumacı ekonomik tehditlerinin gölgesinde Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üyesi 21 devletin liderleri, Peru’nun başkenti Lima’daki zirvede bir araya geldi. İki gün süren zirve, liderlerin “çok taraflı ticaret ve işbirliğine bağlılık” vurgusuyla sona erdi.

Zirveye ev sahipliği yapan Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, dünyada “yakın gelecek için belirsizlik seviyelerinin arttığı” bir dönemde ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Boluarte “Daha fazla katkı, işbirliği ve anlayışa, daha az parçalanmaya ihtiyacımız var” dedi.

TARİHİN AKIŞINA TERS

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise şirket yöneticilerine yönelik yazılı açıklamasında “Dünya, kargaşa ve değişimin yeni bir dönemine girdi, tek taraflılık ve korumacılık yayılıyor, dünya ekonomisinin parçalanması yoğunlaştı” dedi. “Çeşitli bahanelerle ekonomik işbirliğini engellemek, birbirine bağımlı dünyayı izole etmeye ısrar etmek, tarihin akışını tersine çevirmektir” diyen Şi, ekonomik küreselleşmenin önemini vurguladı.

Zirve sonunda yayımlanan Machu Picchu Bildirisi’nde liderler, küresel ekonomideki hızlı ve benzersiz değişimlerin APEC ekonomileri için hem fırsatlar hem de riskler barındırdığını belirtti.

Bildiride, bu değişimlere uyum sağlanması, yeni fırsatların değerlendirilmesi ve risklerin en aza indirilmesi gerektiği ifade edildi.

Liderler, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) temsil ettiği kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine olan güçlü desteklerini yineledi. Bildiride küresel ekonomiyi etkileyen iklim değişikliği, gıda güvenliği ve enerji güvenliği gibi konularda işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ

1989 yılında bölgesel ticaret serbestleşmesi amacıyla kurulan APEC, dünya GSYH’sinin yaklaşık yüzde 60’ını ve küresel ticaretin yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor. Çin’den yapılan ithalata yüzde 60 gümrük vergisi getireceğini söyleyen Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ABD’de daha fazla korumacı politikalara yol açabileceği ve Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerginliğini daha da yoğunlaştırabileceği endişeleri dünya genelinde artıyor.

∗∗∗

GÖZLER G20 ZİRVESİNDE

APEC zirvesinin hemen ardından gözler, dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülke ile Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği’ni bir araya getirecek Brezilya’daki G20 zirvesine çevrildi. Başkent Rio de Janeiro’da bugün başlayacak iki günlük zirve, “Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek” temasıyla dünya ekonomisine yön veren ülkelerin liderleri bir araya getirecek. Zirvede açlık, yoksulluk, küresel yönetişim reformları ve enerji geçişi tartışılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı G20 Liderler Zirvesi, 18 Kasım Pazartesi günü Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın liderleri karşılamasıyla başlayacak. Zirveye, görevi ocak ayında Donald Trump’a devredecek olan ABD Başkanı Joe Biden son kez katılacak. Rusya Devlet Başkanı Putin ise zirveye katılmayacağını açıklamıştı.

∗∗∗

KOLTUĞU DEVRETMEDEN ÖNCE SON GÖRÜŞME

ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında Beyaz Saray’dan ayrılıp başkanlığı Donald Trump’a devretmeden önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Lima’daki zirvede son kez bir araya geldi. Görüşmede “tek taraflılığın ve korumacılığın yayıldığı” uyarısı yapan Şi, istikrarlı bir Çin-ABD ilişkisinin sadece iki ülke için değil, aynı zamanda “insanlığın geleceği ve kaderi” için de kritik önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Şi, iki büyük ülkenin birbirlerini düşman olarak gördükleri takdirde ilişkilerin çıkmaza gireceği ve kaosa sürükleneceğini belirterek birlikte var olmanın yollarını aramayı sürdürmesi gerektiğini söyledi. Çin’in, ABD ile istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurma amacı değişmediğinin altını çizen Şi, Trump’ın yeni yönetimiyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Biden ise konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilerin inişli çıkışlı bir seyir izlediğini belirterek “Ancak verimli diyaloglar ve işbirliği içinde bulunduk ve genel olarak istikrar sağladık” dedi. Biden, Çin ordusunun “Tayvan çevresinde askeri eylemlerini sonlandırma” çağrısı yaptı.