APP plaka nedir? APP plaka farkı ne? APP plaka cezası ne kadar, kaç TL?

Son dönemde araç sahiplerinin en çok araştırdığı konulardan biri APP plaka nedir, APP plaka cezası ne kadar soruları oldu. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte araç plakalarına ilişkin standartlar yeniden gündeme geldi. Özellikle standart dışı plaka kullanan sürücüler için uygulanacak cezalar ve yaptırımlar merak konusu haline geldi.

Resmî Gazete’de yayımlanan 7574 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte plaka standartlarına uymayan araçlar için uygulanacak cezalar daha net şekilde tanımlandı. Bu kapsamda özellikle APP plaka kullanımı, plaka gizleme, sahte plaka kullanımı ve plakasız araç kullanma gibi ihlaller ciddi yaptırımlar içeriyor.

Peki APP plaka nedir, normal plakadan farkı ne, APP plaka cezası ne kadar ve standart plakaya nasıl çevrilir? İşte detaylar.

APP PLAKA NEDİR?

APP plaka, “Avrupa Pres Plaka” olarak bilinen ve standart araç plakalarına göre farklı yazı tipi ve tasarıma sahip olan plaka türüdür. Bu plakalar genellikle harf ve rakamların daha kalın, daha belirgin ve estetik görünmesi amacıyla özel font kullanılarak hazırlanır.

Ancak Türkiye’de araç plakalarının belirli ölçü, font ve mühür standartları bulunur. APP plakalar ise bu resmi standartlara uymadığı için standart dışı plaka olarak kabul edilir.

APP PLAKA İLE NORMAL PLAKA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Birçok sürücü APP plaka ile normal plaka arasındaki fark konusunu merak etmektedir. Aralarındaki temel farklar şu şekildedir:

APP plakalarda yazı tipi daha kalın ve estetik görünür.

Standart plakalar resmi olarak belirlenmiş font ve ölçülerle basılır.

Yasal plakada TR bandı, hologram ve oda mührü bulunur.

APP plakalar çoğu zaman resmi mühür ve standart ölçülere uymaz.

Standart plaka tamamen yasal iken APP plaka cezaya neden olabilir.

2026 APP PLAKA CEZASI NE KADAR?

Yeni düzenlemelerle birlikte standart dışı plaka kullanımı için uygulanacak cezalar açık şekilde belirlenmiştir. 2026 yılı itibarıyla APP plaka ve plaka ihlallerine uygulanan cezalar şu şekildedir:

İhlal Türü Ceza Tutarı Ek Yaptırım Standart dışı plaka (APP plaka) kullanmak 4.000 TL Trafikten men Plaka gizlemek 140.000 TL Trafikten men Aracı plakasız kullanmak 40.000 TL Trafikten men ve sürücü belgesine 30 gün el koyma Sahte plaka kullanmak 140.000 TL Trafikten men ve sürücü belgesine 30 gün el koyma

Ayrıca ihlalin tespit edilmesi halinde sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulabilir. Aynı ihlalin tekrar edilmesi durumunda bu süre 60 güne kadar uzatılabilir.

APP PLAKA NASIL NORMALE ÇEVRİLİR?

APP plaka kullanan araç sahipleri, plakalarını kolay bir işlemle standart ve yasal plakaya çevirebilir. Bu işlem birkaç basit adımdan oluşur.

1. APP plakayı söktürmek

Öncelikle araçta bulunan standart dışı APP plakanın çıkarılması gerekir. Bu plaka ile trafiğe çıkmaya devam etmek mümkün değildir.

2. Yetkili plaka basım noktasına gitmek

Türkiye’de plaka basımı genellikle Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yetkilendirilen plaka basım merkezlerinde yapılır. Araç ruhsatı ile birlikte bu merkezlerden birine başvurulmalıdır.

3. Standart plakayı bastırmak

Yetkili merkez, ruhsat bilgilerine göre resmi font, ölçü ve mühürlü yeni plakayı basar. Bu plakada il kodu, TR bandı, hologram ve oda mührü bulunur.

4. Yeni plakayı araca takmak

Basımı tamamlanan yeni plakayı araca taktırarak işlem tamamlanır. Böylece araç tamamen yasal plaka kullanmaya başlar.

APP PLAKA KULLANMANIN RİSKLERİ

Estetik görünümü nedeniyle bazı sürücüler tarafından tercih edilen APP plakalar, trafik mevzuatına uygun olmadığı için ciddi yaptırımlar doğurabilir.

Para cezası uygulanabilir.

Araç trafikten men edilebilir.

Sürücü belgesine geçici süreyle el konulabilir.

Plakanın değiştirilmesi zorunlu hale gelir.

APP plaka nedir?

APP plaka, Avrupa Pres Plaka olarak bilinen ve standart araç plakalarından farklı font ve tasarıma sahip olan plaka türüdür.

APP plaka yasal mı?

Türkiye’de resmi plaka standartlarına uymadığı için APP plaka yasal kabul edilmez.

APP plaka cezası ne kadar?

Standart dışı plaka kullanmanın cezası 2026 yılı itibarıyla 4.000 TL’dir ve araç trafikten men edilebilir.

Plaka gizlemenin cezası ne kadar?

Plaka gizlemenin cezası 140.000 TL’dir ve araç trafikten men edilir.

Plakasız araç kullanmanın cezası ne kadar?

Plakasız araç kullanmanın cezası 40.000 TL’dir. Ayrıca araç trafikten men edilir ve sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulabilir.

APP plaka nasıl değiştirilir?

APP plaka söktürüldükten sonra araç ruhsatı ile yetkili plaka basım merkezine gidilerek standart ve mühürlü plaka bastırılabilir.