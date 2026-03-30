APP plakada süre uzatımı gündemde: 2027’ye ertelenebilir

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun (TŞOF) talebi ve yaşanan yoğunluk üzerine alınan karar kapsamında, APP plakalarda süre uzatımı bekleniyor.

Normal konuşallarda, palaka değişim süresi 1 Nisan'da sona erecek.

Yaşanan yoğunluk ve karmaş nedeniyle plaka değişimi için sürenin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılması bekleniyor. Süre uzatımını isteyen ise, plakalarda yaşanan karmaşalarda adres gösterilen TŞOF.

İçişleri Bakanlığı, bu tür plakaların değişimi için 1 Nisan 2006 tarihine kadar süre vermişti.

Sahte plakalara 140 bin lira, damgalı olup stardart dışı plakalara ise 4 bin lira para cezası verilecekti.

ŞOFÖRLAR ODASINA DA CEZA KESİLECEK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nın, plaka basımında tek yetkili kılanan TŞOF'a da yaptırım öngördüğü belirtildi.

Habere göre, Şoförler Odası'na APP plakalarını yasaya uygun plaka haline getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Aksi halde 180 gün süreyle plaka basma yetkileri iptal edilecek.

Ayrıca görevi suiistimalden suç duyurusunda bulunulacak. Oda tarafından basılan plakaların görsellerinin bir örneği Emniyet sistemlerinde saklanacak ve plaka üzerinde kimin oynama yaptığı, plakanın yönetmeliğe aykırı basılıp basılmadığı bu şekilde kontrol edilecek.

Odaya, yönetmeliği aykırı basılan her plaka için 10 bin lira da ceza kesilecek.

APP PLAKA PANİĞİ

26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik yası düzenlemesi sonrasında, araçlarda sahte plakalar için ağır para cezası uygulandı. APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girdi.

Sürücülere kesilen cezalarla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını vermişti. Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacaktı.

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yapıyor.

Plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretleri şu şekilde:

• Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.

• Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.

• Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.

• Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almakta.

• 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklendi.

Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterli.