Apple Clips nedir? Özellikleri, kullanımı ve indir linki (2025)

Apple Clips, iPhone ve iPad kullanıcılarının kısa, yaratıcı ve eğlenceli videolar oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz bir uygulama olarak çıktı. Memoji, AR efektleri, animasyonlu çıkartmalar ve Canlı Başlık özellikleriyle videolara profesyonel bir dokunuş kazandırıyor. Sosyal medya içerik üreticilerinin, öğrencilerin ve öğretmenlerin favorisi haline gelen Clips, 2025 itibarıyla Apple’ın en popüler video araçlarından biri olmayı sürdürüyor.

APPLE CLİPS UYGULAMASI İLE NELER YAPILABİLİR?

Clips, kullanıcılarına yalnızca video çekme imkânı değil, aynı zamanda çekilen videoları anında düzenleyip paylaşma kolaylığı sunuyor. İşte Clips ile yapabilecekleriniz:

AR Alanları sayesinde odanızı bir dans pistine dönüştürün veya yıldız efektleri ekleyin.

Memoji ve çıkartmalarla videolarınıza eğlenceli bir kimlik kazandırın.

Canlı Başlık (Live Titles) özelliğiyle konuşmanızı otomatik altyazıya dönüştürün.

Akıllı müzik sistemiyle videonuzun ritmine uygun otomatik müzik seçin.

Videolarınızı sosyal medya, Mesajlar veya AirDrop üzerinden paylaşın.

CLİPS ÖZELLİKLERİ

Özellik Açıklama AR Alanları LiDAR teknolojisiyle artırılmış gerçeklik efektleri ekleme imkânı. Memoji ve Filtreler TrueDepth kamera desteğiyle yüz hareketlerinize duyarlı efektler. Canlı Başlıklar Konuşmalarınızı otomatik altyazıya dönüştürür ve senkronize eder. Animasyonlu Çıkartmalar Emoji, metin etiketi ve çıkartmalarla videoya renk katın. 360º Selfie Ortamları Kullanıcıyı sanal ortamlara yerleştirerek benzersiz videolar oluşturur. iCloud Desteği Tüm projeleri cihazlar arası senkronize eder.

AR ALANLARI İLE GERÇEKLİĞİ DÖNÜŞTÜRÜN

AR Alanları (Augmented Reality Spaces), LiDAR teknolojisini kullanarak gerçek ortamınızı sanal bir eğlence alanına dönüştürmenizi sağlar. Odanızı konfeti yağmuru, dans ışıkları veya yıldız izleriyle süsleyebilirsiniz. Clips, sosyal medya için hem dikey hem de yatay formatta video çekmeyi destekler, bu da kullanıcıların Instagram, TikTok veya YouTube Shorts gibi platformlarda kolay paylaşım yapmasını sağlar.

YARATICILIĞINIZI ZENGİNLEŞTİREN EFEKTLER

Apple Clips’in en güçlü yönlerinden biri sürekli güncellenen efekt kütüphanesidir. Her ay yeni çıkartmalar, filtreler ve afişler eklenir. Uygulamada bulunan efekt tarayıcısı sayesinde kullanıcılar ilham verici temalarla videolarını kişiselleştirebilir. Bu yönüyle Clips, iMovie gibi profesyonel araçlara geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için harika bir başlangıç noktasıdır.

EĞİTİMDE CLİPS: ÖĞRENMENİN YARATICI YOLU

Apple Clips yalnızca sosyal medya için değil, eğitim dünyasında da aktif şekilde kullanılmaktadır. Öğrenciler, farklı dillerde canlı başlık ekleyerek sunum videoları oluşturabilir, öğretmenler de ders içeriğini Clips üzerinden ödev haline getirebilir. Apple’ın Education Community platformu, öğretmenlere ücretsiz eğitim materyalleri sunarak bu süreci desteklemektedir.

CLİPS NASIL İNDİRİLİR?

Clips, App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Uygulama, iOS 16 veya iPadOS 16 ve üzeri sürümlerle uyumludur. iPhone ve iPad kullanıcıları, Apple Kimliği ile giriş yaparak uygulamayı hemen kullanabilirler.

İPAD İÇİN FİNAL CUT PRO İLE UYUM

Apple Clips, içerik oluşturmayı kolaylaştırırken profesyonel montaj isteyen kullanıcılar için Final Cut Pro for iPad ile uyumludur. Bu entegrasyon sayesinde, Clips’te hazırlanan videolar doğrudan Final Cut Pro’ya aktarılabilir ve ileri düzey düzenleme yapılabilir.

Clips ücretli mi?

Hayır, Apple Clips tamamen ücretsizdir ve App Store’dan indirilebilir.

Clips hangi cihazlarda çalışır?

iPhone ve iPad cihazlarında, iOS 16 veya iPadOS 16 ve üzeri sürümlerde çalışır.

Canlı Başlık özelliği nedir?

Canlı Başlık (Live Titles), konuşmalarınızı otomatik olarak metne dönüştürür ve altyazı olarak videoya ekler.

AR Alanları nasıl kullanılır?

AR Alanları, LiDAR destekli iPhone veya iPad modellerinde gerçek ortama artırılmış gerçeklik efektleri eklemenizi sağlar.

Clips videoları nerede paylaşılır?

Hazırlanan videolar sosyal medya, Mesajlar veya AirDrop aracılığıyla kolayca paylaşılabilir.