Apple'dan AB'nin dev para cezasına itiraz

Apple, AB Komisyonunun nisan ayında verdiği 500 milyon avro para cezasına karşı hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

CEZANIN YASAL SINIRLARI AŞTIĞI SAVUNULDU

Açıklamada, "AB Komisyonu kararının ve benzeri görülmemiş para cezasının, yasanın gerektirdiğinin çok ötesinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bugün itirazımızı sunduk." ifadesi kullanıldı.

APPLE, AB'NİN EMRİNE DE KARŞI ÇIKTI

AB’nin Apple'a AppStore'u ne şekilde idare edeceği konusunda emir de verdiğine işaret edilen açıklamada, bunun geliştiriciler için karmaşık ve kullanıcılar için de olumsuz sonuçlar doğurduğu belirtildi.

KURALLARA UYARAK CEZADAN KAÇINMAK İSTEDİ

Açıklamada, şirketin AB kararını günlük para cezalarından kaçınmak için uyguladığı ancak bunu mahkemeye taşıma kararı aldığı ifade edildi.

KISITLAMALAR GELİŞTİRİCİLERİ ETKİLİYORDU

Apple tarafından uygulanan çeşitli kısıtlamalar nedeniyle uygulama geliştiricileri App Store dışındaki alternatif dağıtım kanallarından faydalanamıyordu.

AB, APPLE’A CEZAYLA BİRLİKTE EMİR DE VERDİ

AB Komisyonu, nisan ayında bu durumun Birlik dijital kurallarına uymadığı gerekçesiyle Apple'a 500 milyon avro ceza kesmişti. Ayrıca, AB, Apple'a yönlendirme üzerindeki teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırma emri de göndermişti.

APP STORE KURALLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİ

Apple, bu kapsamda geçen ay AB’nin para cezalarından kaçınmak için AppStore kurallarını değiştirmiş ve uygulama geliştiricilerine yönelik teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırmıştı.

APPLE KARARI MAHKEMEYE TAŞIDI

Son adımla Apple firması, AB Komisyonu kararını AB Genel Mahkemesine taşımış oldu.