Apple'dan Türkiye’deki bazı ürünlerine zam, bazılarına indirim

Apple, yeni amiral gemisi iPhone 16'yı tanıtmasının ardından online mağazalarını tekrardan ziyarete açtı.

ABD'li teknoloji şirketi Türkiye'deki tüm ürünlerine zam yaparken, iPhone 15 modellerindeki bazı fiyatlar düştü.

İşte Apple'ın zam yaptığı ürünlerin eski ve yeni fiyatları...

IPHONE SE

IPHONE SE 64GB:

Eski Fiyatı: 28.999 TL

Yeni Fiyatı: 31.999 TL

IPHONE SE 128GB:

Eski Fiyatı: 31.199 TL

Yeni Fiyatı: 34.499 TL

IPHONE SE 256GB:

Eski Fiyatı: 35.699 TL

Yeni Fiyatı: 39.499 TL

IPHONE 13

iPhone 13 128 GB:

4 Mart: 42.999 TL

9 Eylül: Satıştan kalktı

iPhone 13 256 GB:

Eski fiyatı: 47.499 TL

9 Eylül: Satıştan kalktı

iPhone 13 512 GB

Eski Fiyatı: 56.499 TL

9 Eylül: Satıştan kalktı

IPHONE 14

iPhone 14 128 GB:

Eski Fiyatı: 51.499 TL

Yeni Fiyatı: 47.999 TL

iPhone 14 256 GB

Eski Fiyatı 55.999 TL

Yeni Fiyatı: 52.999 TL

iPhone 14 512 GB:

Eski Fiyatı: 64.999 TL

Yeni Fiyatı: 62.999 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Eski Fiyatı 58.499 TL

Yeni Fiyatı: 56.999 TL

IPHONE 15

iPhone 15 128 GB:

Eski Fiyatı: 58.499 TL

Yeni Fiyatı: 56.999 TL

iPhone 15 256 GB:

Eski Fiyatı: 62.999 TL

Yeni Fiyatı: 61.999 TL

iPhone 15 512 GB:

Eski Fiyatı: 71.999 TL

Yeni Fiyatı: 71.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB:

Eski Fiyatı: 66.999 TL

Yeni Fiyatı: 64.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB:

Eski Fiyatı: 71.499 TL

Yeni Fiyatı: 69.999 TL

iPhone 15 Plus 512 GB:

Eski Fiyatı: 80.499 TL

Yeni Fiyatı: 79.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB:

Eski Fiyatı: 75.499 TL

9 Eylül: Satıştan kalktı

iPhone 15 Pro 256 GB:

Eski Fiyatı: 79.999 TL

9 Eylül: Satıştan kalktı

iPhone 15 Pro 512 GB:

Eski Fiyatı: 88.999 TL

9 Eylül: Satıştan kalktı

iPhone 15 Pro 1 TB:

Eski Fiyatı: 97.999 TL

9 Eylül: Satıştan kalktı

IPHONE 16

Öte yandan Apple'ın yeni tanıttığı iPhone 16 modellerinin de Türkiye fiyatı belli oldu.

İşte iPhone 16 modellerinin Türkiye fiyat listesi:

iPhone 16 128 GB: 64.999 TL

iPhone 16 256 GB: 69.999 TL

iPhone 16 512 GB: 79.999 TL

iPhone 16 Plus 128GB: 73.999 TL

iPhone 16 Plus 256GB: 78.999 TL

iPhone 16 Plus 512GB: 88.999 TL

IPHONE 16 PRO VE PRO MAX

iPhone 16 Pro 128GB : 82.999 TL

iPhone 16 Pro 256GB : 87.999 TL

iPhone 16 Pro 512GB : 97.999 TL

iPhone 16 Pro 1TB : 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max 256GB: 99.999 TL

iPhone 16 Pro Max 512 GB: 109.999 TL

iPhone 16 Pro Max 512 GB: 119.999 TL

M2 MacBook Air 13 inç 256 GB:

Eski Fiyatı: 42.999 TL

Yeni Fiyatı: 46.999 TL

M2 MacBook Air 13 inç 512 GB:

Eski Fiyatı: 50.999 TL

Yeni Fiyatı: 55.999 TL

M3 MacBook Air 13 inç 8GB RAM/256 GB -YENİ:

Eski Fiyatı: 47.499 TL

Yeni Fiyatı: 51.999 TL

M3 MacBook Air 13 inç 8GB RAM /512 GB

Eski Fiyatı: 55.499 TL

Yeni Fiyatı: 60.999 TL

M3 MacBook Air 13 inç 16GB RAM/512 GB

Eski Fiyatı: 63.499 TL

Yeni Fiyatı: 69.999 TL

M3 MacBook Pro 14 inç 8/512 GB:

Eski Fiyatı: 67.999 TL

Yeni Fiyatı: 74.999 TL

M3 MacBook Pro 14 inç 8/1 TB:

Eski Fiyatı: 75.999 TL

Yeni Fiyatı: 83.999 TL

M3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB:

Eski Fiyatı: 84.999 TL

Yeni Fiyatı: 93.999 TL

M3 Pro MacBook Pro 14 inç 1 TB:

Eski Fiyatı: 101.499 TL

Yeni Fiyatı: 111.999 TL

M3 Max MacBook Pro 14 inç:

Eski Fiyatı: 132.499 TL

Yeni Fiyatı: 146.999 TL

MAC MINI VE MAC STUDIO

M2 Max Mac Studio:

Eski Fiyatı: 87.999 TL

Yeni Fiyatı: 96.999 TL

M2 Ultra Mac Studio:

Eski Fiyatı: 175.999 TL

Yeni Fiyatı: 189.999 TL

M2 Mac mini 512 GB:

Eski Fiyatı: 25.499 TL

Yeni Fiyatı: 27.999 TL

M2 Pro Mac mini:

Eski Fiyatı: 56.499 TL

Yeni Fiyatı: 60.999 TL