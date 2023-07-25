Apple marka spor ayakkabı 50 bin dolardan açık artırmaya çıkarıldı

ANKARA (AA) – ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1990'larda çalışanları için yaptırdığı Apple marka spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı.

BBC'nin haberine göre, New York merkezli Sotheby's Müzayede Evi bir çift spor ayakkabıyı 50 bin dolardan kamuoyunun beğenisine sundu.

Müzayede Evi, Apple'ın gökkuşağı renkli eski logosunun olduğu beyaz renkli deri ayakkabıların hiç kullanılmadığını ancak bazı kısımlarında sararmalar olduğunu açıkladı.

Satışa sunulan Apple marka ayakkabıların, 41 numara olduğu kaydedildi.

Apple'ın ilk nesil akıllı telefonu, şubat ayında, çevrim içi açık artırmada 63 bin dolara satılmıştı.

2021'de ise şirketin kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976 yılında üretilen orijinal Apple bilgisayar, ABD'deki açık artırmada 400 bin dolara alıcı bulmuştu.