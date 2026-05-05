Apple Türkiye'den iPhone fiyatlarına zam

Apple Türkiye, iPhone 17 serisi başta olmak üzere çok sayıda ürününe zam yaptı.

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde yapılan güncellemeyle birlikte, iPhone 17 modellerine farklı oranlarda zam geldi. Özellikle "Pro" modellerdeki artış miktarı dikkat çekti.

5 Mayıs 2026 itibarıyla güncel iPhone 17 fiyat listesi şöyle:

• iPhone 17 (256 GB): 77.999 TL’den 84.999 TL’ye yükseldi.

• iPhone 17 Pro (256 GB): 107.999 TL’den 119.999 TL’ye yükseldi.

• iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119.999 TL’den 132.999 TL’ye yükseldi.

• iPhone Air (256 GB): 97.999 TL’den 107.999 TL’ye yükseldi.

• iPhone 17e (256 GB): 54.999 TL’den 59.999 TL’ye yükseldi.

Öte yandan AirPods Pro 3, 13 bin 999 liradan 15 bin 499 liraya, AirPods 4, 7 bin 999 liradan 8 bin 999 liraya çıktı.