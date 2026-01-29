Apple Watch hayat kurtarabilir

Apple Watch'un, felç geçirmeden önce gizli kalp ritimlerini tespit ederek hayat kurtarabilir.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi ve Londra’daki St. Bartholomew’s Hastanesi tarafından yapılan yeni araştırmalar, Apple Watch gibi giyilebilir cihazların, felç riskini ciddi şekilde artıran bir kalp ritim bozukluğu olan atriyal fibrilasyonu (A-fib) tespit etmedeki artan rolünü ortaya koyuyor.

techtimes.com'da yer alan habere göre, geleneksel izleme yöntemlerinin aksine, akıllı saatler kalbi sürekli takip ederek, belirtiler ortaya çıkmadan önce düzensiz kalp atışlarının erken saptanmasına olanak tanıyor.

Amsterdam’daki çalışmaya, felç riski yüksek olan 65 yaş ve üzeri 437 katılımcı dahil edildi. Katılımcıların yarısı 6 ay boyunca günde 12 saat Apple Watch takarken, diğer yarısı standart sağlık hizmeti aldı. Akıllı saat kullanan grupta kalp ritim bozuklukları, standart yöntemlere kıyasla dört kat daha fazla tespit edildi.

Apple Watch, fotopletismografi (PPG) ve dahili tek derivasyonlu EKG sensörleri sayesinde gerçek zamanlı kalp izleme sundu.

Akıllı saat kullanan katılımcılardan 21’ine A-fib tanısı konularak tedavi başlandı ve bunların %57’sinde hiçbir belirti yoktu. Buna karşılık, standart bakım grubunda yalnızca 5 vaka tespit edildi ve bu kişilerin tamamı semptom gösteriyordu.

St. Bartholomew’s Hastanesi’ndeki araştırmacılar, giyilebilir cihazların kateter ablasyonu gibi tedaviler sonrası izleme için de etkili olduğunu doğruladı. Hastalar, Apple Watch’u evde klinik düzeyde EKG kaydı almak için kullandı; bu da doktorların A-fib semptomlarını daha erken tespit etmesine yardımcı oldu.